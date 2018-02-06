أثرياء العالم يخسرون المليارات في يوم واحد

أدى الهبوط الحاد في أسواق الأسهم الأمريكية أمس الاثنين إلى خسارة أغنى 500 ثري في العالم مدرجين على مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات" زهاء 114 مليار دولار في يوم واحد.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة هبطت الاثنين بنسبة تراوحت ما بين 3.8% - 4.6% على خلفية مخاوف المستثمرين من التضخم واحتمال تراجع الاقتصاد الأمريكي، وبناء على ذلك خسر مؤشرا "داو جونز" و"ستاندرد آند بورز 500" ما أحرزاه من مكاسب منذ بداية هذا العام.

وحسب "بلومبرغ" فإن وورين بافيت رئيس شركة الاستثمارات "بيركشاير هاثاواي"، كان أكبر الخاسرين إذ فقد 5.1 مليار دولار، يليه في المركز الثاني مارك تسوكربيرغ مؤسس شركة "فيسبوك إنك" بخسارة بلغت 3.6 مليار دولار.

إقرأ المزيد

كما حل جيف بيزوس مؤسس شركة "أمازون" في المرتبة الثالثة بخسارة قدرها 3.3 مليار، ليأتي بعده لاري بيدج وسيرغي برين مؤسسا "غوغل" بخسارة قدرها 2.3 مليار دولار، يتبعهما بيل غيتس مؤسس "مايكروسوفت" الذي خسر 2.25 مليار.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن أغنى خمسة أشخاص في العالم لم يفقدوا صدارتهم في قائمة الأثرياء رغم هذه الخسائر، فالمركز الأول لا يزال في حوزة بيزوس بثروة قدرها 116 مليار دولار، والثاني لغيتس بثروة تبلغ 91.6 مليار دولار.

أما المركز الثالث فلا يزال في حيازة بافيت بثروة قدرها 85 مليار دولار، والرابع لتسوكربيرغ بـ74.7 مليار، ليذيل القائمة صاحب شركة "زارا" أمانسيو أورتيغا بثروته البالغة 74 مليار دولار.

المصدر: "نوفوستي"