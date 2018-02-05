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الكشف عن موعد عودة "طيران الإمارات" إلى تونس

مال وأعمال

الكشف عن موعد عودة
Reuters
الكشف عن موعد عودة "طيران الإمارات" إلى تونس
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كشف مدير الطيران المدني في تونس، كمال ميلاد، عن موعد عودة رحلات "طيران الإمارات" إلى تونس بعد تعليقها لأسابيع على خلفية فرض الإمارات حظرا على دخول التونسيات لدواع أمنية.

وأفاد ميلاد، بحسبما نقلته وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" (وات) اليوم الاثنين بأنه "تم الاتفاق بعد إجراء العديد من الاتصالات المباشرة مع الجانب الإماراتي وعلى أعلى مستوى، على أن تستأنف الخطوط الإماراتية رحلاتها الجوية من وإلى تونس ابتداء من الـ 25 مارس القادم.

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يذكر أن تونس أصدرت في الـ 24 ديسمبر الماضي قرارا بمنع هبوط طائرات شركة "طيران الإمارات" في جميع المطارات التونسية

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

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