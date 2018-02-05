الدولار يضغط على أسعار النفط

واصلت اليوم الاثنين أسعار النفط هبوطها، الذي شهدته نهاية الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع الدولار، مع تراجع خام "برنت" القياسي إلى أدنى مستوى له منذ نحو شهر.

وهبط مزيج "برنت" العالمي بحلول الساعة 10:48 بتوقيت موسكو (07:48 بتوقيت غرينيتش) بمقدار 57 سنتا أو 0.83% إلى 68.01 دولار للبرميل، بعد هبوطه 1.5% الجمعة الماضي.

فيما، تراجع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بمقدار 53 سنتا أو 0.81% إلى 64.92 دولار، بعد أن تراجع في الجلسة السابقة بنسبة 0.5%.

وتشهد الأسواق العالمية تراجعا، بعد أن شعر المستثمرون بتخوف بسبب تقرير الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، والذي أظهر تزايد الأجور بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من 8 أعوام ونصف العام مما أجج توقعات بحدوث تضخم.

وأدى هذا إلى ارتفاع الدولار وهو ما يسبب ضغطا على النفط بسبب تسعيره بالدولار، حيث ترتفع كلفة برميل النفط على حائزي العملات الأجنبية.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي