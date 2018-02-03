تدشين أول قمر اصطناعي عربي بأيادٍ إماراتية

دشّن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، القمر الاصطناعي "خليفة سات"؛ كأول قمر عربي يتم تطويره إماراتيا.

وتدخل الإمارات بذلك عصر التصنيع الفضائي الكامل، حيث من المقرر إطلاق القمر إلى الفضاء الخارجي خلال وقت لاحق من العام الجاري.

إقرأ المزيد

ويشتمل "خليفة سات"، على سبعة ابتكارات فضائية، هي كاميرا تصوير ذات درجة وضوح عالية؛ وتطوير تقنيات لزيادة سرعة تنزيل الصور؛ وابتكار تقنية للتواصل مع القمر ذاته من أي مكان في العالم؛ إلى جانب تطوير تقنيات لتحريك القمر في الفضاء الخارجي لتوفير صور ثلاثية الأبعاد بكمية أكبر و تقنية للتحكم الأوتوماتيكي بالقمر؛ وتحديد مواقع وتحسين سرعة الاستجابة .

وأطلق "مركز محمد بن راشد للفضاء" في العام 2009 "دبي سات-1" إلى الفضاء، أول قمر اصطناعي للاستشعار عن بُعد؛ ومن ثم أطلق في العام 2013 القمر الثاني "دبي سات-2".

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا