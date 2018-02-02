أسوأ أداء لـ"بيتكوين" منذ 2013

هبطت العملة المشفرة "بيتكوين"، 9%، اليوم الجمعة، لتتجاوز خسائرها الـ 30 % خلال هذا الأسبوع وتسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل 2013.

وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت موسكو (09:15 بتوقيت غرينيتش) انخفضت "بيتكوين" إلى 8.155 آلاف دولار في بورصة بيتستامب في لوكسمبورغ.

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وكذلك خسرت عملات رقمية أخرى كبرى أكثر من 20% من قيمتها في آخر 24 ساعة من التعاملات وفقا لموقع "كوين ماركت كاب".

وأدت ردود فعل قوية من جهات تنظيمية ضد العملات الرقمية إلى اتجاه المستثمرين للبيع هذا الأسبوع.

وبهذا تكون "بيتكوين" هبطت بأكثر من النصف مقارنة مع مستوى الذروة الذي بلغ نحو 20 ألف دولار في ديسمبر الماضي.

المصدر: رويترز

ناديجدا أنيوتينا