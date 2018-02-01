"آيروفلوت" تحصل على 50 طائرة ركاب حديثة من نوع "MC-21"

وقعت شركة "آيروفلوت" عقدا حول استئجار (leasing) 50 طائرة ركاب من نوع "MC-21" روسية الصنع.

وجاء في بيان للشركة أن قيمة العقد ستتجاوز 5 مليارات دولار، وأن "آيروفلوت" ستصبح أكبر مستأجر لطائرات ركاب حديثة في روسيا.

ويقضي العقد بدخول أول طائرة "MC-21" في خدمة "آيروفلوت" عام 2020، فيما تنتهي التوريدات في 2026.

والطائرات الـ25 الأولى من الصفقة ستكون مزودة بمحركات أجنبية، أما الطائرة الـ26 فستكون مزودة بمحركات روسية الصنع وتخضع للاختبارات اللازمة في الوقت الحالي.

و"MC-21" هي طائرة متوسطة المدى ستنافس حسب الخبراء في سوق الطائرات العالمية طائرتي الركاب "بوينغ-737" و"إيرباص آ-320"، إلا أن مواصفاتها تفوق مواصفات هاتين الطائرتين من حيث استهلاك الوقود.

وتتسع الطائرة لما بين 150 و211 راكبا، وصممت بناء على أحدث الحلول الهندسية الجوية، وزودت بأحدث المحركات وأجهزة الملاحة الجوية.

المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين