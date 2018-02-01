روسيا تلغي الصندوق الاحتياطي

ألغت روسيا صندوقها الاحتياطي رسميا ابتداء من اليوم الخميس، بعد موافقة الحكومة على دمجه مع صندوق الرفاه الوطني العام الماضي.

أسست موسكو صندوقا سياديا في عام 2008 بات يعرف باسم "الصندوق الاحتياطي" وراكمت فيه جزءا من إيرادات النفط خلال فترة ازدهار أسعاره، ليكون "وسادة أمان" للبلاد خلال الأزمات وانخفاض أسعار النفط الخام، التي تعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.

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والأموال المتراكمة في "الصندوق الاحتياطي" هي غير احتياطيات روسيا الدولية.

وفي ديسمبر الماضي، أنفقت وزارة المالية آخر تريليون روبل من أموال الصندوق، وألغت أرصدته اعتبارا من 1 يناير.

وبحلول 1 يناير الماضي، بلغ رصيد صندوق الرفاه الوطني 3.8 مليار روبل، وهو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

الدولار=56 روبلا

المصدر: وكالات

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