الروس يرفعون إيرادات تركيا السياحية

ارتفعت عائدات قطاع السياحة التركي خلال 2017 بنسبة 18.9% مقارنة بالعام السابق له، إلى نحو 27 مليار دولار، مدعومة بتضاعف عدد السياح الروس خمس مرات ليصل إلى 4.72 مليون. .

جاء ذلك بحسب معطيات قطاع السياحة في تركيا للعام الماضي، نشرتها هيئة الإحصاء التركية، اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة إن 77.4% من العائدات جاءت من الزوار الأجانب، و22.6 % من المغتربين الأتراك.

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ووفق المعطيات، فقد ارتفع حجم الإنفاق على القطاع السياحي في تركيا خلال العام الماضي بنسبة 1.7 % مقارنة بالعام الذي قبله، إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

وخلال العام الماضي، ارتفع عدد الأتراك المسافرين إلى الدول الأخرى بنسبة 12.8% مقارنة بـ 2016، فقد بلغ 8 ملايين شخص تقريبا.

كذلك ارتفعت عائدات السياحة في تركيا خلال الربع الرابع من 2017 بنسبة 27.7 % مقارنة بالفترة نفسها من 2016، لتصل إلى 6.2 مليار دولار.

وإيرادات السياحة مصدر رئيسي لتمويل عجز كبير في ميزان المعاملات الجارية التركي.

وبعد سياح الروس، جاء أكبر عدد من السياح الوافدين على تركيا من ألمانيا وإيران.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا