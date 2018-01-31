دولة عربية بصدد شراء حصة أكبر بنك روسي في تركيا

أعلن مصرف "سبيربنك" الروسي عن نيته بيع حصته في "دينيزبنك" التركي، بينما أعرب بنك دبي الوطني عن رغبته بشراء الحصة.

وجاء في بيان للبنك الإماراتي نشره على موقعه الإلكتروني، أمس الثلاثاء، أن بنك الإمارات دبي الوطني يجري بشكل دوري بتقييم الفرص الممكنة في أسواق مختلفة. وفي هذا الإطار، يؤكد البنك بأنه قد شرع في إجراء مباحثات استراتيجية مبدئية مع "سبيربنك" الروسي بخصوص "دينيزبنك" تتضمن إمكانية استحواذ البنك على حصة "سبيربنك" القائمة في "دينيزبنك". ولا تزال المباحثات في مراحلها الأولية ولا تأكيد لإبرام هذه المعاملة بعد. وسيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بإصدار إعلان آخر فقط إذا طرأ تطور مهم بهذا الخصوص".

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ويمتلك "سبيربنك" الذي يعتبر أضخم بنك روسي نحو 99.85 % من أسهم "دنيزبنك" منذ عام 2012 مقابل 3.5 مليارات دولار، في صفقة، هي الأكبر لسبيربنك خارج روسيا.

ومصرف "دينيز بنك"، أحد أكبر خمس بنوك في تركيا، تأسس عام 1938، كبنك حكومي لتمويل قطاع النقل البحري التركي. وفي 1997 تحول البنك من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.

المصدر: وكالات روسية+موقع بنك الإمارات دبي الوطني

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