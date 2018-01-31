تفاهم قطري أمريكي حول الطيران المدني

توصلت الولايات المتحدة وقطر إلى تفاهمات بشأن الطيران المدني لإتاحة فرص متكافئة في قطاع الطيران العالمي، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.

وتقضي التفاهمات بنشر شركات الطيران المعنية تقاريرها المالية السنوية علنا في العام المقبل مع بيانات مالية مدققة من طرف خارجي وفقا لمعايير التدقيق المعترف بها دوليا.

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كما تلزم التفاهمات الشركات، بالإفصاح علنا في غضون عامين عن المعاملات الكبيرة الجديدة مع المؤسسات الأخرى المملوكة للدولة واتخاذ إجراءات لضمان أن تكون هذه المعاملات مبنية على أسس تجارية.

ويأتي هذا التفاهم بين الولايات المتحدة وقطر بشأن الطيران بعد ضغوط استمرت 3 سنوات تقريبا من شركات أمريكية مثل "إيرلاينز" و"دلتا لاينز" و"يونايتد إيرلاينز" على الحكومة لاتخاذ إجراء ضد ما تزعم أنه دعم حكومي غير قانوني بمليارات الدولارات من قطر لشركتها الوطنية "قطر إيروايز" والإمارات لشركتيها "الإمارات إيرلاين" و"الاتحاد إيروايز".

غير أن هذه الشركات الشرق أوسطية نفت هذه الاتهامات.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا