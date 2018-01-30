الاتحاد الأوروبي يتوعد ترامب

توعد الاتحاد الأوروبى الرئيس دونالد ترامب، بالرد السريع على أي قرار يمكن أن يتخذه بشأن فرض قيود على الواردات من دول الاتحاد، ما ينذر بنشوب حرب تجارية عبر الأطلسي.

وقال مارغريتيس شيناس، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، للصحفيين، أمس الاثنين: " الاتحاد الأوروبى مستعد للرد بسرعة وبشكل ملائم في حال تأثرت صادراتنا بأي إجراءات حمائية على تجارتنا من الولايات المتحدة".

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يأتي ذلك بعد تصريحات ترامب الأحد الماضي في مقابلة متلفزة، بأنه يرى التجارة مع الاتحاد الأوروبي غير منصفة بالنسبة للولايات المتحدة.

وقرّر ترامب الأسبوع الماضي، فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الألواح الشمسية والغسالات وفق قواعد "حمائية" نادرا ما تستخدم. فضلا عن تهديد واشنطن المستمر بتقليص مشتريات الأمريكيين من الصلب والآلمنيوم من أوروبا.

ووقع الاتحاد الأوروبي مؤخرا اتفاقيات تجارة حرة مع كل من كندا، واليابان، ويستعد لمحادثات بهذا الشأن مع أستراليا ونيوزيلندا، كما أنه يرغب بتقوية علاقاته التجارية مع أمريكا اللاتينية.

المصدر: بلومبرغ

ناديجدا أنيوتينا