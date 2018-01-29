ترامب يتوعد الاتحاد الأوروبي بـ"حرب" تجارية

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتصدي لسياسة الاتحاد الأوروبي التجارية "غير العادلة تماما" تجاه بلاده، مستخدما غريزته التجارية كمقاول، وليس كرجل دولة يتعامل مع حلفائه بالناتو.

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واعتبر ترامب أن هناك ضرورة لفرض قواعد تجارية أكثر صرامة وهو ما طالب به الاتحاد الأوروبي، كما وقع في الأسبوع الماضي قانونا يفرض تعريفات جمركية بنسبة 30 في المئة على الألواح الشمسية التي يتم استيرادها ضمن أول قيود تجارية تفرضها الإدارة الأمريكية من جانب واحد في إطار برنامج أوسع للحماية التجارية، حتى من الأصدقاء والحلفاء.

وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع محطة (أي.تي.في) التلفزيونية البريطانية: لدي مشكلات كثيرة مع الاتحاد الأوروبي قد تتحول إلى شيء ضخم جدا انطلاقا من وجهة نظر تجارية.

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وأضاف "لا نستطيع إدخال منتجاتنا، هذا أمر صعب جدا، ومع ذلك يرسلون منتجاتهم إلينا بلا ضرائب أو ضرائب ضئيلة جدا إنه أمر غير عادل تماما".

وعلى الرغم من "حربه" التجارية على الدول الأوروبية، اعتبر ترامب، اليوم الاثنين، بأنه يحظى بشعبية كبيرة في بريطانيا، كما أعرب عن دعمه للبلاد ولرئيسة وزرائها تيريزا ماي.

وأضاف: "لدينا علاقات ممتازة مع رئيسة وزرائكم، لقد اجتمعنا للتو، في منتدى دافوس الاقتصادي، وأدعم الكثير مما تفعله وما تقوله، أنا أؤيد كثيرا بريطانيا".

المصدر: وكالات

سعيد طانيوس