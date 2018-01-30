الشركات الروسية المدرجة في "تقرير الكرملين" للعقوبات الأمريكية

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، مجموعة من الشركات الروسية في قائمة ما يعرف بـ"تقرير الكرملين" للعقوبات.

وضمت قائمة الوزارة أسماء شركات روسية تجاوزت عائداتها أكثر من ملياري دولار سنويا مع مساهمة الدولة الروسية في أسهمها بنسبة 25% على الأقل.

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وشملت القائمة أيضا 96 رجل أعمال كبار بينهم مدير أكبر بنكين في البلاد و 114 مسؤولا ورؤساء شركات حكومية روسية، إضافة إلى عدد من الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة ويخضعون للعقوبات الأمريكية.

والقائمة، التي تأتي ضمن حزمة عقوبات وتم التوقيع عليها لتصبح قانونا في أغسطس/ آب الماضي، لا تعني أن الأسماء المدرجة فيها ستكون عرضة للعقوبات ولكنها تشير إلى إمكانية ذلك فيما بعد.

المصدر: نوفوستي

ناديجدا أنيوتينا