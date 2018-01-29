طاجيكستان تحظر استيراد اللحوم بشروط

حظرت طاجيكستان استيراد اللحوم ومنتجاتها غير الحلال إلى البلاد، وفق ما أعلنت عنه مصلحة الرقابة البيطرية.

وللحصول على إذن توريد اللحوم إلى طاجيكستان، يجب أولا إطلاع المتخصصين على عملية إنتاجها في المؤسسات الأجنبية، إضافة إلى ضرورة وجود علامة "حلال" على المنتجات.

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وأغلبية سكان طاجيكستان من المسلمين الذين يستهلكون منتجات "الحلال" ولا يستخدمون اللحوم ومنتجاتها غير المذبوحة وفق الشريعة الإسلامية.

وتحتل طاجيكستان المركز الـ 26 في التصنيف العالمي للسياحة الحلال، الذي يضم أكثر من 30 دولة.

المصدر: نوفوستي

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