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وفاة مؤسس امبراطورية "إيكيا"

مال وأعمال

وفاة مؤسس امبراطورية
Sputnik
وفاة مؤسس سلسلة "إيكيا"
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توفي مؤسس سلسلة "إيكيا" إنغفار كامبراد، في منزله بالسويد اليوم الأحد، عن 91 عاما، بعد مسيرة غنية بالإنجازات في مجال الاستثمار، وفقا لما نشره حساب "إيكيا" على إنستغرام.

وقال بيان لشركة "إيكيا" إن مؤسسها توفي في بلدته سمالاند، واصفة إياه بأنه "أحد أعظم المستثمرين في القرن العشرين".

وقد أسس كامبراد، المولود عام 1926، شركة الأثاث "إيكيا" وعمره 17 عاما، أي في عام 1943، واكتسبت إمبراطوريته شهرة عالمية عام 1956 عندما أصبحت رائدة في مجال تجميع الأثاث.

يشار هنا إلى أن شركة الأثاث "إيكيا" بعد سنوات من النجاح باتت تقترب من تحقيق عائدات سنوية تبلغ 50 مليار يورو (62 مليار دولار).

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

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