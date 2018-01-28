ثلاجة طائرة الرئيس ترامب تكلف دافعي الضرائب 24 مليون دولار

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" أمس السبت تقريرا سلط الضوء على عقد أبرم مع شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات بقيمة 24 مليون دولار، لتجديد ثلاجات الطائرة الرئاسية الأمريكية.

وبموجب العقد المبرم، والذي تبلغ قيمته 23,657,674 دولار، سيتم استبدال نظامي تبريد لثلاجتين من أصل خمس ثلاجات توجد في طائرة الرئاسة، التي يستخدمها ترامب.

وكلا نظامي التبريد تم تركيبهما في الطائرة عام 1990، وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية، وهي الجهة التي أبرمت العقد مع "بوينغ"، إن الطائرة أصبحت بحاجة لزيادة مساحة تخزين المواد الغذائية "لدعم العاملين على متن الطائرة لفترة طويلة من الزمن دون الاضطرار إلى تخزينها خارج الطائرة".

من جهتها، رفضت "بوينغ" التعقيب على قيمة العقد، التي سيتكبدها دافعو الضرائب. ويعادل المبلغ تكلفة إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع بفلوريدا 8 مرات.

المصدر: "واشنطن بوست"

فريد غايرلي