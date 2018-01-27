تقرير يتوقع ارتفاع سهم "المملكة القابضة" بعد الإفراج عن الوليد بن طلال

توقع تقرير اقتصادي صعود سهم "المملكة القابضة"، التي يمتلك فيها الأمير الوليد بن طلال حصة الأسد، وذلك بعد الإفراج عن الملياردير السعودي بموجب تسوية مع السلطات السعودية.

إقرأ المزيد

وأنهى سهم "المملكة القابضة" تعاملات الخميس عند 9.13 ريال سعودي بارتفاع نسبته 11%، بعد أن كان قد بلغ خلال تعاملات ذلك اليوم مستوى 9.30 ريال سعودي للسهم.

ومن المتوقع أن يلقى سهم "المملكة القابضة" دعما من أنباء عن إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال، بعد احتجازه أكثر من شهرين في إطار حملة لمكافحة الفساد.

وأكد مسؤول سعودي في وقت سابق أن الوليد بن طلال سيبقى رئيسا لـ"المملكة القابضة"، والتي يمتلك فيها 95% من رأسمالها.

Bloomberg

واعتقل الوليد بن طلال، الذي تقدر ثروته بنحو 17 مليار دولار، مطلع شهر نوفمبر الماضي، وذلك في إطار حملة لمكافحة الفساد أطلقتها السلطات السعودية على أعلى المستويات، احتجزت خلالها عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: وكالات