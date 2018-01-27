مسؤول سعودي: الوليد بن طلال سيبقى على رأس المملكة القابضة

أفاد مصدر سعودي رفيع لوكالة "رويترز" اليوم السبت بأن الأمير الوليد بن طلال سيبقى رئيسا لشركة "المملكة القابضة"، والتي يمتلك فيها الملياردير السعودي 95% من رأسمالها.

وجاء تصريح المسؤول السعودي بعد ساعات من الإفراج عن الوليد بن طلال، بحسب ما نقلته "رويترز" عن مصادر من أسرة الملياردير، واحتجز الأمير لأكثر من شهرين، وذلك في إطار حملة لمكافحة الفساد.

وقال المسؤول السعودي إن إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال يأتي بعد تسوية وافق عليها النائب العام، ولم يكشف عن تفاصيلها. وأضاف أن الأمير عاد إلى بيته في الساعة 11:00 بتوقيت السعودية (08:00 بتوقيت غرينيتش).

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واعتقل الوليد بن طلال مطلع شهر نوفمبر الماضي، وذلك في إطار حملة لمكافحة الفساد أطلقتها السلطات السعودية على أعلى المستويات، احتجزت خلالها عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال.

وأكدت السلطات السعودية أن الحملة تهدف إلى التوصل لتسويات مالية مع معظم المحتجزين، وتعتقد أنها قد تجمع نحو 100 مليار دولار للحكومة. وتدل التسويات الأخيرة مع الأمراء على أن الحملة أوشكت على نهايتها.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي