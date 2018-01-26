النفط يعود للهبوط بعد موجة صعود

هبطت أسعار النفط الجمعة قبيل نهاية ذروة موسم الطلب الشتوي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، على الرغم من أن استمرار خفض الإمدادات وتراجع الدولار أعطيا دعما واسعا للسوق.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج "برنت" 70.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:56 بتوقيت موسكو (05:56 بتوقيت غرينيتش) بانخفاض قدره 20 سنتا، أو ما يعادل 0.3% عن التسوية السابقة. وكان خام "برنت" قد سجل أمس الخميس أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014 بعد أن سجل 71.28 دولار للبرميل.

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وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65.38 دولار للبرميل بانخفاض قدره 13 سنتا أو 0.2% عن تسوية الجلسة السابقة. ولامس خام غرب تكساس الوسيط أيضا أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014 في الجلسة السابقة عند 66.66 دولار للبرميل.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي