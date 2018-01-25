الكشف عن حجم احتياطيات السعودية النفطية

كشف وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، عن أن احتياطيات السعودية من النفط تزيد عن 260 مليار برميل، مؤكدا أهمية دور النفط في الاقتصاد العالمي.

وأضاف الفالح خلال مشاركته في منتدى "دافوس" الاقتصادي وفقا لما نشرته وزارة الطاقة عبر "تويتر" أن الحديث عن ذروة الطلب على النفط يغفل واقع حاجة العالم إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميا لتلبية زيادة الطلب سنويا.

يضاف لذلك نحو 2.5 مليون برميل لتعويض الانخفاض الطبيعي في الإنتاج العالمي، وحذر الوزير السعودي من أن النفط الصخري لن يلبي إلا جزءا بسيطا من هذا الطلب، في مؤشر على ضرورة الاستمرار في قطاع النفط لضمان تلبية الطلب في المستقبل.

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وعن طرح أسهم "أرامكو" للإكتتاب، أكد الفالح أن المملكة مستعدة للطرح، وتأمل أن يكون 2018 الموعد المناسب.

وطرح "أرامكو" هو جزء أساسي من خطط التحول الاقتصادي "رؤية 2030"، حيث تخطط الرياض لاستخدام الأموال التي ستجمعها من الطرح لتطوير صناعات أخرى داخل المملكة.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي