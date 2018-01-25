روسيا.. 25 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2017

شهدت روسيا خلال السنوات الماضية اقبالا من قبل المستثمرين الأجانب، ففي 2017 تراوح حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما بين 20 و25 مليار دولار، بحسب وزير التنمية الاقتصادية الروسي.

وجاءت تصريحات مكسيم أوريشكين، اليوم الخميس خلال مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس"، حيث قال، بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية "هناك ديناميكية إيجابية في الاستثمارات الأجنبية، كذلك نراقب فرصا لجذب استثمارات جديدة".

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وللمقارنة، فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الروسي لعام 2016 قرابة 19 مليار دولار، مرتفعا بنسبة 62% عن مستواه في العام 2015، رغم أن الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بشكل عام شهد في 2016 تراجعا بنسبة 13%، وفقا لما نشرته وكالة "تاس" عن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

ويقول خبراء الأمم المتحدة في التقرير إن أسعار موارد الطاقة تعد عاملا مهما لجذب الاستثمارات في الدول الناشئة، لكن رغم تذبذب أسعار النفط يقيّم الخبراء آفاق جاذبية الاستثمار في روسيا عند "متفائل إلى حد ما".

وثمّن الخبراء برنامج إحلال الواردات، الذي تعيره الحكومة الروسية اهتماما بالغا، وقال الخبراء إن البرنامج يفسح المجال للمنتجين المحليين لجذب استثمارات أجنبية جديدة.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي