الإمارات الأولى عربيا في مؤشر "التنافسية العالمية للمواهب"

تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية بحسب مؤشر تنافسية المواهب العالمية "جي تي سي آي" لعام 2018، وحلت في المرتبة 17 عالميا بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ 19 في مؤشر العام الماضي.

ويقيس مؤشر تنافسية المواهب العالمية القدرة التنافسية لـ 119 دولة على أساس نوعية المواهب التي يمكن إنتاجها، واستقطابها، والحفاظ عليها، مما يساعد الدول على رصد تقدمها ومقارنة أدائها باقتصادات أخرى.

ومن المؤشرات الفرعية، التي يعتمد عليها المؤشر هي كفاءة الحكومة، والعلاقة بين الحكومة والنشاط التجاري، والاستقرار السياسي، واستخدام التكنولوجيا، وسهولة التوظيف، والانفتاح على الخارج، واستقطاب الأدمغة، وجودة التعليم، وغيرها.

وبعد الإمارات، جاءت في المرتبة الثانية عربيا قطر (23 عالميا)، ومن ثم السعودية (41 عالميا). واللافت في التقرير بأن الكويت حلت في تمكين المواهب بالمرتبة 65 عالميا، وفيما يلي، جدول يظهر ترتيب الدول العالمية وفقا للمؤشر.

وعالميا، تصدرت سويسرا دول العالم وفقا لمؤشر تنافسية المواهب العالمية، فيما حلت سنغافورة في المرتبة الثانية، تليها في المرتبة الثالثة المملكة المتحدة، وجاءت روسيا في المرتبة الـ 56 عالميا.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي