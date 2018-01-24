الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 3 أعوام

تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس سعر صرف العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الأربعاء إلى دون مستوى الـ 90 نقطة.

وبحلول الساعة 15:54 بتوقيت موسكو (12:54 بتوقيت غرينيتش) هبط مؤشر الدولار أمام السلة، التي تضم اليورو والين والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك والكورون السويدي، بنسبة 0.58% إلى 89.606 نقطة.

Bloomberg

وهبط الدولار على نطاق واسع، مع بلوغ اليورو مستوى مرتفعا جديدا في ثلاث سنوات، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته منذ تصويت الناخبين في بريطانيا في يونيو 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي بورصة موسكو، هبط سعر صرف الدولار مقابل العملة الروسية بنسبة 0.11% إلى 56.32 روبل، خلافا لليورو، الذي صعد مقابل الروبل، بنسبة 0.38% إلى 69.59 روبل.

Bloomberg

المصدر: "لينتا. رو"

فريد غايرلي