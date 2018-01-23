روسيا تعرض على الأرجنتين بناء محطة كهروذرية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مؤسسة "روس آتوم" تقدمت بعرض لبناء محطة كهروذرية في الأرجنتين أبرز شركاء روسيا التجاريين في أمريكا اللاتينية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس بوتين مع نظيره الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في موسكو اليوم الثلاثاء بعد مفاوضات ثنائية.

وقال بيان مشترك صدر عقب لقاء الزعيمين إن "روسيا والأرجنتين اتفقتا على النظر في إمكانيات توسيع التعاون في المجال الذّري، بما في ذلك دورة الوقود النووي وتوليد الكهرباء".

وكانت روسيا والأرجنتين قد أبرمتا في 2015 مذكرة تفاهم لبناء وحدة طاقة جديدة بقدرة 1200 ميغاواط في محطة الطاقة الكهروذرية "أتوتشا" بالأرجنتين.

يشار هنا إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في 2016، بحسب بيانات "ITC Trade"، نحو 847 مليون دولار، منها 163 هي صادرات روسيا إلى الأرجنتين، مقابل واردات بقيمة 684 مليون دولار.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي