صناديق روسية مهتمة بالاستثمار في "أرامكو"

كشف كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن أن صناديق التقاعد الروسية قد تستثمر في إدراج شركة النفط الوطنية السعودية" أرامكو" في سوق الأسهم.

وقال ديمترييف في حديث لـ"رويترز" إن الشركاء الصينيين للصندوق الذي تدعمه الحكومة الروسية، مهتمون أيضا باستثمار من هذا النوع، لكنه استبعد أن تكون الاستثمارات الروسية المحتملة في الطرح العام الأولي كبيرة نظرا لعتماد روسيا الملموس على قطاع النفط.

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وتخطط السعودية لطرح نحو 5% من أسهم "أرامكو"، للاكتتاب العام في النصف الثاني من السنة الجارية، وتسعى الرياض من خلال ذلك لاستخدام الأموال التي ستجمعها لتطوير صناعات أخرى داخل المملكة.

ويأتي ذلك في إطار خطة "رؤية 2030"، وهي خطة إصلاح طموحة تهدف لخفض اعتماد اقتصاد السعودية على النفط وتنويع مصادر الدخل.

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وشهدت العلاقات الاقتصادية بين روسيا والسعودية نموا ملحوظا خلال السنوات السابقة، حيث أطلق البلدان في عام 2015 صندوقا استثماريا مشتركا بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع مختلفة في روسيا.

وفي العام 2017، اتفقت موسكو والرياض على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو على تأسيس صندوق استثماري بمليار دولار لتمويل المشاريع في قطاع الطاقة.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي