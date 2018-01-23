انطلاق منتدى "دافوس" الاقتصادي.. ودفوركوفيتش يحضر عن روسيا

تنطلق فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي الثلاثاء وتستمر حتى يوم الجمعة بمشاركة رجال أعمال وشخصيات رفيعة المستوى من مختلف الدول لمناقشة القضايا الاقتصادية التي تؤرق العالم.

وتشارك روسيا في منتدى "دافوس" هذا العام بوفد حكومي كبير برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش، يضم وزير الطاقة ألكسندر نوفاك وعددا من المسؤولين، إضافة إلى ممثلين عن الشركات الروسية.

"دافوس" منتدى تعقده منظمة مؤتمر الاقتصاد العالمي سنويا، ويستضيف قيادات بارزة في مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية، ويناقش معظم القضايا الشائكة التي تواجه العالم.

ويحضر المنتدى في دورته الـ48، قرابة 340 شخصية سياسية بارزة بينهم 70 رئيس دولة وحكومة، و38 رئيس منظمة دولية.

وبين الحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الهند نارينديرا مودي، وتيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر، ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي