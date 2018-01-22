سوريا عودة العمل بالكابل البحري مع مصر

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عودة العمل بالكابل البحري الذي يربط بين مدينتي طرطوس والإسكندرية، ما سينعكس إيجابا على جودة الإنترنت في سوريا، عقب الانتهاء من أعمال إصلاحه.

وذكرت شركة الاتصالات في بيان لها، أن "أعمال الإصلاح تأخرت عن موعدها المحدد بسبب الأحوال الجوية السائدة خلال الأيام الماضية"، مبينة أنها قامت بتعويض "السعات الدولية" للإنترنت المارة عبر الكابل الدولي الذي يربط قبرص بمرسيليا.

ولفتت الشركة إلى أن "انقطاع الكابلات البحرية ظاهرة عامة تحدث في جميع الدول، في حين تعوض "السعات" المفقودة عبر مسارات أخرى".

وكانت الشركة السورية للاتصالات أوضحت، في وقت سابق، أن عمليات الإصلاح مستمرة في الكابل الذي يربط بين سوريا ومصر، كما اعتذرت من مشتركيها على انخفاض جودة الإنترنت في البلاد بسبب انقطاع أحد الكوابل البحرية الدولية بين جزيرة قبرص ومرسيليا، والذي يحمل عددا من الدارات الإلكترونية التي تؤمن النفاذ إلى الشبكة العنكبوتية.

المصدر: سانا

هاشم الموسوي