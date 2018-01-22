احتياطيات روسيا الذهبية تحطم أرقاما قياسية

أضاف البنك المركزي الروسي في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى احتياطيات الذهب 9.3 طن ليصل إجمالي ما يملكه من المعدن النفيس إلى 1838.211 طن، والتي تقدر قيمتها بنحو 76.6 مليار دولار.

وتحتل روسيا، بحسب أحدث تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، المرتبة السادسة عالميا في قائمة الدول من حيث احتياطي الذهب، بعد الولايات المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والصين.

ويرى محللون أن روسيا إذا واصلت شراء المعدن الأصفر بنفس الوتيرة ستسبق الصين في الربع الأول من عام 2018، والتي تقدر احتياطياتها حاليا بـ 1842 طن.

world gold council

وخلال العام الماضي زادت روسيا جعبتها بـ 223 طنا من الذهب ما نسبته 17.7%، ومنذ يونيو/حزيران 2015، أضافت إلى احتياطياتها الدولية 558 طنا.

والذهب هو جزء من احتياطات روسيا الدولية المؤلفة من النقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي، إضافة للذهب. وبلغ إجمالي الاحتياطيات مطلع الشهر الجاري 432 مليار دولار.

وفيما، يلي رسم بياني يظهر ترتيب أكبر عشر دول من حيث احتياطيات الذهب.

RT

المصدر: وكالات

فريد غايرلي