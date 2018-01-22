تصريحات سعودية تدعم أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد تصريحات صدرت عن السعودية أفادت بأن التعاون بين منتجي النفط المتفقين على تقليص الإنتاج لتعزيز أسعار النفط، لن يتوقف وسيستمر إلى ما بعد 2018.

وأعرب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع البلدان المنتجة، والتقيد باتفاق خفض الإنتاج، وحتى بعد 2018.

وأشار إلى أن آليات تفعيل التعاون لم تتحدد بعد، إلا أن البلدان التي انضمت إلى اتفاق خفض الإنتاج تجمع على ضرورة التعاون وتنسيق المواقف في السوق.

ويؤكد الخبراء أن التراجع في وتيرة التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، والوضع في شمالي سوريا، قد أسهم في دعم أسعار الخام.

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وبلغت أسعار التعاقدات الآجلة لخام "برنت" العالمي 68.77 دولار عند الساعة 09:46 بتوقيت موسكو (06:46 بتوقيت غرينيتش)، وبذلك تكون الأسعار قد ارتفعت بمقدار 16 سنتا أو 0.23% عن إغلاقه السابق.

ووصل "برنت" في 15 يناير/كانون الثاني إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، مسجلا قراءة عند 70.37 دولار للبرميل.

فيما، بلغت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 63.48 دولار للبرميل، ويكون الخام الأمريكي قد صعد بذلك بمقدار 11 سنتا أو 0.17% عن سعر إغلاقه السابق.

وبدأت مجموعة من كبار منتجي النفط في "أوبك" وروسيا تقليص الإنتاج في يناير الماضي لتعزيز الأسعار، ومن المقرر حاليا انتهاء هذا الاتفاق في نهاية 2018.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي