الحكومة اليمنية تعلن أول موازنة لها منذ 3 سنوات

أعلنت الحكومة اليمنية موازنتها الجديدة للعام 2018، بعد توقف دام ثلاث سنوات، عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر من العام 2014.

وبلغ عجز الموازنة نحو 978.3 مليار ريال، في ظل إنفاق قدره نحو 1.465 تريليون ريال، ليصل عجز اليمن 33% من ناتجه القومي.

حكومة #اليمن تعلن رسمياً أول موازنة لها بعد انقلاب ميليشيا الحوثي قبل 3 سنوات. #الإخباريةpic.twitter.com/IvJNfPoakN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 21, 2018

وقال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر من العاصمة المؤقتة عدن، إنه "وبكل المعايير، تبقى الموارنة تقشفية ومحكومة بظروف الانقلاب، وآثار التمرد على الشرعية من الحوثيين، وخضوع نصف السكان وربع أراضي الدولة تقريبا تحت سلطة الحوثي".

وأضاف: "تسبب انقلاب الحوثي بتأزم الاقتصاد اليمني وخاصة بعد توقف تصدير النفط الذي كانت تعتمد علية موازنة البلاد بنسبة 75%".

ومن تبعات الإعلان، قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بشكل منتظم في جميع المحافظات، ودفع كافة الموازنات التشغيلية لكافة القطاعات.

وكانت السعودية قد دعمت الريال اليمني وحمته من الانهيار بوديعة في البنك المركزي اليمني بقيمة ملياري دولار بعد أن تجاوز الدولار الـ500 ريال يمني.

الدولار=250 ريال حسب البنك المركزي اليمني

المصدر: وكالات

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