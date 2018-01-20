واشنطن تعترف بخطأ يتعلق ببكين

أقرّت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بخطأ تأييدها لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في 2001 بناء على شروط لم تجبر بكين على فتح اقتصادها.

وأضافت الإدارة في تقرير سنوي للكونغرس حول التزام الصين بتعهدات منظمة التجارة العالمية "يبدو واضحا أن الولايات المتحدة أخطأت بدعمها دخول الصين لمنظمة التجارة العالمية بناء على شروط ثبت عدم فعاليتها في ضمان اعتناق الصين لنظام التجارة المفتوحة الموجه نحو السوق".

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وتابعت: "من الواضح الآن أن قواعد منظمة التجارة العالمية غير كافية للحد من سلوك الصين المقوض للسوق".

وعلى الرغم من أن التقرير السنوي الذي يصدر من مكتب الممثل التجاري الأمريكي ينتقد منذ فترة طويلة الصين بسبب ممارساتها التجارية غير العادلة فقد اتخذت أول مراجعة من هذا القبيل خلال رئاسة ترامب لهجة أكثر شدة تجاه الصين.

ويأتي ذلك في وقت تفاقمت فيه التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ومع استعداد إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات للحد من سرقة الصين للملكية الفكرية، حسب مزاعم الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز

ناديجدا أنيوتينا