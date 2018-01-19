ناقلة غاز روسي تغير مسارها قبيل وصولها ميناء أمريكيا

أفادت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية الجمعة بأن ناقلة تقل أول شحنة غاز روسي مسال إلى الولايات المتحدة، غيرت اتجاهها إلى إسبانيا قبيل وصولها إلى ميناء بوسطن الأمريكي.

وكانت الناقلة "Gaselys"، قد انطلقت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي من الميناء البريطاني "أوليف غرين" إلى ميناء "إيفرت" القريب من مدينة بوسطن، حاملت غازا من مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال.

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وذكرت صحيفة "كوميرسانت" في وقت سابق أن شحنة الغاز، التي تعود ملكيتها لشركة الطاقة "إنجي"، تنقل غازا روسيا ما يعد حدثا بارزا، كونها أول شحنة غاز روسية تتجه إلى الولايات المتحدة.

ولم ترد شركة الطاقة "إنجي" على استفسارات وكالة "بلومبرغ" بشأن السبب وراء تغيير مسار ناقلة الغاز هذه.

و"يامال" للغاز الطبيعي المسال هو مشروع مشترك لشركات تضم "نوفاتيك" الروسية (50.1%)، و"توتال" الفرنسية (20%)، وشركة البترول الوطنية الصينية (20%)، إضافة لصندوق الاستثمار الصيني طريق الحرير (9.9%).

المصدر: وكالات

فريد غايرلي