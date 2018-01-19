روسيا تساعد سوريا على إعادة إعمار البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات

ستمد روسيا يد العون لسوريا لإعادة بناء خطوط الاتصالات في هذا البلد، الذي يعيش حربا منذ سنوات، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية، ومساعدة دمشق للحد من انتشار التطرف في الإنترنت.

وقال وزير الاتصالات الروسي، نيكولاي نيكيفوروف، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" اليوم الجمعة: "ليس سرا على أحد أن تجنيد المسلحين ودعاية التطرف والمظاهر الإرهابية تتم عبر الإنترنت، ونحن هنا نوحد جهودنا للانتصار على هذه المظاهر، وتعاوننا يشمل تقديم الخبرات الروسية لوقف انتشار المعلومات المحظورة في شبكة الإنترنت".

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وكان الوزير الروسي قد بحث أمس الخميس في دمشق مع رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس، تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال تقنيات المعلومات، وتكنولوجيا الاتصالات، والاقتصاد الرقمي.

كما تناولت المحادثات وضع الأسس المناسبة لتعزيز التعاون التقني والفني والاستفادة من الخبرات الروسية في مجال تقنيات المعلومات وإدارة الأعمال، وفقا لوكالة "سانا" السورية.

واقترح الوزير الروسي تحسين الاتصالات ليس فقط في سوريا نفسها، بل أيضا بين سوريا وروسيا، كما اقترح إنشاء عدة قنوات اتصال مباشرة بين الدولتين.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي