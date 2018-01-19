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مؤشر بورصة موسكو "MICEX" يسجل مستوى قياسيا هو الأعلى على الإطلاق

مؤشر بورصة موسكو "MICEX" يسجل مستوى قياسيا هو الأعلى على الإطلاق

مال وأعمال

مؤشر بورصة موسكو
Reuters
بورصة موسكو
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