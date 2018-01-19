اليمن يعجز عن الوفاء بالتزاماته المالية أمام روسيا

توقف اليمن، الذي يشهد حربا منذ سنوات، عن سداد مستحقات مترتبة على ديون أخذها من روسيا، بحسب ما أعلنه سيرغي ستورتشاك نائب وزير المالية الروسي اليوم الجمعة.

وقال ستورتشاك للصحفيين: "من الواضح أن قدرة اليمن على الدفع قد تغيرت، لقد كان مقترضا جيدا، حيث كان يدفع التزاماته بشكل منتظم حتى بعد بدء الحرب، إلا أنه توقف الآن".

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ولم يكشف المسؤول الروسي عن حجم الدين، إلا أنه اكتفى بالقول إنه كبير، وأشار إلى أن العديد من الدول لديها ديون غير مستقرة لصالح روسيا، والتي يجب مناقشتها في إطار نادي باريس.

وتقود السعودية منذ عام 2015 تحالفا من عدة دول خليجية وعربية ضد تنظيم "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، وذلك بهدف استعادة السلطة الشرعية برئاسة عبدربه منصور هادي.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي