"داو جونز" يقفز لمستوى تاريخي

قفز مؤشر "داو جونز" الصناعي الأمريكي متجاوزا 26 ألف نقطة، ومحطما رقما تاريخيا سابقا عند مستوى 25 ألف نقطة.

وأدت أرباح شركات أمريكية مثل "بوينغ"Boeing Co. to Caterpillar Inc إلى اكتساء الأسهم الأمريكية باللون الأخضر وسط توقعات بمزيد من المكاسب للشركة مع اقتراب موعد الإعلان عن تقرير شركة "جي بي مورغان تشيس) خاصة بعد تخفيض معدل الضريبة على الشركات، إذ من المتوقع ارتفاع أرباح سهم الشركة بنسبة 12.5 % في الربع الرابع من العام الجاري، وتحسن المبيعات بنسبة 7.2 %، وفقا للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.4% أو 269.58 نقطة ليصل إلى 26072.77 نقطة ، كما صعد مؤشر "ستاندرد أند بورز 500 " بنسبة 0.64 % أو بمقدار 17.86 نقطة ليصل إلى 2804.10 نقطة .

إقرأ المزيد

وكذلك نما مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 0.91% أو بنحو 66.13 نقطة ليصل إلى مستوى قياسي عند 7327.20 نقطة.

هذا وزاد مؤشر سهم شركة "بوينغ" بأكثر من 13% منذ أن تجاوز "داو جونز" حاجز الـ25 نقطة يوم 4 يناير الجاري.

المصدر: بلومبرغ

ناديجدا أنيوتينا