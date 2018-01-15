تركيا تكشف عن مسار "قناة اسطنبول"

كشف وزير النقل والاتصالات والملاحة البحرية، التركي، أحمد أرسلان، عن مسار مشروع "قناة اسطنبول"، الذي أطلقه الرئيس رجب طيب أردوغان عندما شغل منصب رئيس الوزراء.

وصرح أرسلان، اليوم الاثنين أنه وبعد تقييم جميع الدراسات الجيولوجية ومخاطر الزلازل بالتعاون مع الجامعات التركية والخبراء الدوليين تم تحديد المسار البديل الرابع المار من مناطق "كجك شكمجة"، و"صازلي دره"، و"دوروسو".

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وأشار إلى أن طول القناة سيبلغ 45 كيلومترا، وسيبدأ مسارها من بحيرة "كوتشوك تشكمجه" في إسطنبول إلى بحر مرمرة، وتستمر شمالا عبر سد "صازلي دره"، ومن ثم تصل للبحر الأسود شرق سد "تيرطوس" في قرية "دوروسو" بمنطقة "تشاتالجا" بإسطنبول.

ولفت أرسلان، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تخفيف الضغط على مضيق البوسفور الذي يربط طبيعيا بين البحر الأسود وبحر مرمرة.

وبحسب الإحصاءات التركية، فإن 137 سفينة شحن، و27 ناقلة على متنها حمولات تجارية يصل وزنها إلى 150 مليون طنا، ستعبر القناة، فضلا عن إنشاء ثلاث جزر من حفريات قناة إسطنبول الجديدة التي يقدر حجمها بـ2.7 مليار متر مكعب، وتستمر الخطط بعرض عطاءات مشروع قناة إسطنبول الجديدة خلال العام الجاري، ليكون النسخة التركية لقناتي بنما والسويس.

وتقول الحكومة ان المشروع سيخلق مناطق جديدة قادرة على جذب السكان وتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور، الذي يقسم المدينة الى جزء أوروبي وآخر اسيوي، أحد أكثر مسارات سفن الشحن نشاطا.

ويدير أردوغان، مجموعة من مشاريع البنى التحتية في تركيا ولا سيما في مدنها الكبرى، إذ افتتح العام الماضي مشاريع قطارات الأنفاق، وأنفاقا طرقية تحت البوسفور، كما بنى جسرا ثالثا فوق المياه.

إلى ذلك، تستمر أعمال بناء مطار ضخم جديد من المتوقع أن يستقبل أولى رحلاته أواخر فبراير المقبل قبل افتتاحه رسميا في أكتوبر 2018.

المصدر: وكالات

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