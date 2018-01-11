أردوغان: من يريد إنشاء دولة شمال سوريا سيرى ما يلزم من تركيا

حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأطراف التي "تريد إنشاء دولة في شمال سوريا"، متعهدا بأن هذه الجهات ستخيب آمالها وسترى من تركيا خطوات ضرورية.

وأشار أردوغان، في كلمة ألقاها خلال اجتماع عقده مع المخاتير الأتراك في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، اليوم الخميس، إلى أن المناطق التي يراد إنشاء "حزام إرهابي" فيها بالشمال السوري كلها تقع ضمن حدود "الميثاق الوطني" لتركيا، الذي تبنه برلمان البلاد عام 1920 ويعطيها، حسب رأي السلطات المحلية، حق المشاركة في تقرير مصير مناطق خارج حدودها الجغرافية كالموصل وحلب وكركوك وبعض أراضي اليونان وبلغاريا.

وقال الرئيس التركي، حسب وكالة "الأناضول" الرسمية، إنه "يجب عدم تجاهل حساسية هذه المسألة بالنسبة لتركيا، وجميع المحاولات لإنشاء دولة عند الحدود التركية الجنوبية محكوم عليها بالفشل".

وحذر أردوغان "حتى من التفكير في هذا الموضوع"، فيما أشار إلى أن هؤلاء الذين يريدون إنشاء دولة في شمال سوريا سيرون من تركيا "ما يلزم" لإحباط هذه المخططات.

وأضاف الرئيس التركي مشددا: "تركيا سترد بشكل جاد على كل محاولات مماثلة".

ولفت أردوغان إلى أن "تركيا ليست على الإطلاق الدولة التي يمكن أن تُفرض عليها سياسات الولايات المتحدة غير المتزنة في منطقتنا".

واستدرك أردوغان بالقول: "كما ليست تركيا مجبرة على دفع ثمن التقصير الأوروبي تجاه تطورات المنطقة".

المصدر: الأناضول

رفعت سليمان