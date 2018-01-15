بعد مصر وفلسطين.. السعودية تحرم التداول بالعملات المشفرة

حذر عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، الشيخ عبد الله المطلق، من التعامل بالعملة الافتراضية المشفرة "البتكوين"، نتيجة لمخاطره الكبيرة جدا.

وقال خلال لقاء مع التلفزيون السعودي، أمس الأحد، "نحذر من الدخول فيها لأن المال غالٍ والشرع حرم إضاعته وأكله بالباطل".

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وبذلك تكون السعودية الدولة العربية الثالثة التي تحذر من التداول بالعملات المشفرة بعد فلسطين ومصر، إذ أفتى شوقي علام، مفتي مصر، مطلع الشهر الجاري، بتحريم وعدم جواز التداول بها، كما وأصدرت دار الإفتاء الفلسطينية، الشهر الماضي، فتوى تحرم فيها التعامل مع العملة الافتراضية بما فيها "البيتكوين".

وارتفعت العملات الافتراضية في تداولات اليوم الاثنين، لتتخطى "بيتكوين" والتي هي أشهرها عالميا، عتبة الـ14 ألف دولار بعدما قالت كوريا الجنوبية، إن وقف التداول بتلك العملات ما يزال في حاجة للتشاور، وتنسيق الآراء.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة السعودية إلى خفض قيمة "بيتكوين".

المصدر: وكالات

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