واشنطن تحذر من "البيتكوين"

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أمس الجمعة، أنه يجب عدم السماح بأن تُستخدم العملة الرقمية "بيتكوين" للتغطية على نشاطات غير مشروعة.

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وتعهد منوتشين بالعمل مع حكومات أخرى، منها حكومات مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، من أجل مراقبة نشاط أولئك الذين يستثمرون بقوة في العملة المشفرة.

وقال خلال مؤتمر: "يجب ضمان ألا يتمكن الأشخاص السيئون من استخدام هذه العملة للقيام بأمور مشبوهة".

وتفرض الإجراءات الأمريكية أن تحصل المصارف على معلومات عن الزبائن الذين يملكون حسابات بيتكوين، في محاولة لمنع غسل الأموال ونشاطات أخرى مشبوهة.

وكاد سعر البيتكوين يتخطى عتبة 20 ألف دولار أواخر ديسمبر 2017. وتجري التداولات بعملة "البيتكوين"، التي بدأت في 2009، على الانترنت من دون إطار تنظيمي.

وخلافا للدولار أو اليورو، هذه العملة غير مدعومة من مصرف مركزي أو حكومة، بل تنتجها كمبيوترات تؤدي حسابات شديدة التعقيد.

المصدر: "أ ف ب"

رُبى آغا