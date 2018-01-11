عملة "البيتكوين" تعمق جراحها

هبط سعر البيتكوين اليوم الخميس إلى 13 ألف دولار، حيث تواصل العملة الافتراضية الأكثر شعبية في العالم تسجيل تراجع بعد إعلان كوريا الجنوبية عزمها تشديد الرقابة على العملات الافتراضية.

وبحلول الساعة 07:54 بتوقيت موسكو (04:54 بتوقيت غرينيتش) انخفضت عملة "البيتكوين" في منصة "CoinMarketCap" بنسبة 8.7% إلى 13013 دولار، فيما، هبطت على منصة "Bitfinex" بنسبة 6.3% إلى 13036 دولار.

وجاء ذلك، بعدما قالت وزارة العدل في كوريا الجنوبية إنها أعدت مشروع قانون يحظر جميع عمليات التداول على العملات الرقمية في البلاد.

coindesk

وتعد كوريا الجنوبية واحدة من أكبر أسواق عملة البيتكوين، وتمثل المبادلات بالبيتكوين في هذا البلد حوالي 20% من التعاملات العالمية بهذه العملة، أي ما يمثل عشرة أضعاف وزن كوريا الجنوبية في الاقتصاد العالمي.

يشار هنا إلى أن سعر عملة البيتكوين تضاعف في العالم عشرين مرة في 2017 وكادت تتخطى عتبة العشرين ألف دولار نهاية العام الماضي، وكانت بدأت عام 2017 بمستوى يقارب ألف دولار.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي