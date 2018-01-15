وزيرة السياحة المصرية تشكل "لجنة أزمات"

وافقت رانيا المشاط، وزيرة السياحة المصرية، أمس الأحد، على تشكيل "لجنة أزمات" من القطاع الخاص لوضع استراتيجية من أجل حل المشكلات التي تواجه القطاع في البلاد.

وقال مستثمرون في قطاع السياحة المصري لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين إن المشاط أول امرأة تتولى وزارة السياحة في البلاد التي بدأت تتعافى جزئيا من التداعيات الاقتصادية لسنوات الاضطراب السياسي والأمني عقب انتفاضة 2011.

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وقال أشرف شيحة أحد كبار المستثمرين السياحيين في مصر وأحد من حضروا اللقاء لرويترز "القطاع متفائل بالمشاط كوزيرة للسياحة... تم الاتفاق على تشكيل لجنة من سبعة مستثمرين من القطاع الخاص لوضع استراتيجة لحل مشكلات السياحة في البلاد".

وتتكون اللجنة من حامد الشيتي، رئيس مجموعة "ترافكو" للسياحة، وحسام الشاعر، رئيس مجموعة "بلوسكاي" للسياحة، ونورا علي، رئيسة الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا.

وتضم أيضا نادر هشام على عضو المجلس الأعلى للسياحة، وتامر مكرم وناصر عبد اللطيف وأحمد الوصيف وهم مستثمرون سياحيون من جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأضاف شيحة "طالبنا الوزيرة بضرورة الانتهاء من سداد مستحقات شركات الطيران العارض والمنتظم الاقتصادي قبل بورصة برلين السياحية في مارس/آذار المقبل بما يعمل على زيادة الرحلات لمصر".

وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2015 ومقتل جميع من على متنها بفعل عمل إرهابي.

وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء. وستعيد روسيا الرحلات الجوية إلى القاهرة مطلع فبراير/ شباط المقبل.

ويتزامن تكليف المشاط مع قفزة بنحو 123.5 % في إيرادات السياحة المصرية إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7 % إلى 8.3 مليون سائح.

المصدر: رويترز

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