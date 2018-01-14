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طرح "بلدنا" القطرية للاكتتاب في النصف الأول من 2018

مال وأعمال

طرح
Reuters
طرح "بلدنا" القطرية للاكتتاب في النصف الأول من 2018
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أعلنت شركة "بلدنا"، للإنتاج الحيواني ومقرها الدوحة، عن عزمها طرح جزء من رأس المال لإكتتاب عام خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة القطرية في بيان لها بحسب ما نقلته صحيفة "الشرق" القطرية، إنها قامت بتعين "QNB" كابيتال كمستشار مالي ومديرا للإصدار، وشركتي "أرنست أند يونغ" و"PWC" لإجراء الدراسات اللازمة لعملية الإدراج. 

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وتستهدف الشركة، التي بدأت عملها في قطر عام 2012، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب والألبان والأجبان، والانتقال إلى التصدير في العام 2019.

ويعد الاكتتاب على أسهم "بلدنا" الأول في قطر في قطاع النشاط الغذائي، والأول هذا العام تمهيدا لإدراج أسهم الشركة للتداول في بورصة قطر.

ويمتد مشروع مزرعة" بلدنا" على مساحة مليوني متر مربع مقسمة إلى منطقتين، الأولى 1.8 مليون متر مربع مخصصة للحظائر ومرافقها ذات الصلة، والثانية على 200 ألف متر مربع مخصصة لعمليات حلب الأبقار، التي لديها القدرة على إنتاج ما يصل إلى 500 طن من الحليب.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

 

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