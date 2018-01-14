الكويت: نعمل على "تكويت الوظائف الحكومية" بحلول 2022

تضمنت خطة التكوين الحكومية الجديدة في الكويت إنهاء تدريجيا لعمل الوافدين في بعض الوظائف الحكومية حسب التخصص بحيث يكون العاملون بنسبة 100% من الكويتيين بحلول سنة 2022.

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وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأحد، استنادا إلى وثيقة رسمية، أن وزارة المالية ستبدأ في تنفيذ خطة (توطين الوظائف) "تكويت الوظائف الحكومية"، حيث تخاطب الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بضرورة تجهيز كل جهة حكومية قائمة بأعداد الموظفين من الوافدين، الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال العام المالي المقبل، بدءا من أبريل/نيسان 2018 حتى نهاية مارس/آذار 2019.

وأظهرت الوثيقة أن القرار يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين الوافدين العاملين لديها سنويا، وذلك للوصول بحلول عام 2022 للنسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفية، وذلك حسب خطة التكويت التي أطلقتها الحكومة سبتمبر/أيلول الماضي.

وتتضمن الوثيقة التأكيد على تخفيض كل جهة على حدة عدد الموظفين الوافدين والالتزام بالنسب المقررة بخطة التكويت لكل مجموعة وظيفية.

وستبدأ الجهات الحكومية بتجميد وظائف الوافدين العاملين بتخصصات مجموعة وظائف الدعم الإداري، وهي واحدة من 5 تخصصات سيتم تكويتها بالكامل بحلول 2022.

الوظائف الحكومية التي سيطالها القرار:

٭ مجموعة وظائف نظم وتقنية المعلومات

٭ مجموعة الوظائف البحرية

٭ مجموعة وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة

٭ مجموعة وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء

٭ مجموعة وظائف الدعم الإداري

المصدر: الأنباء الكويتية

رُبى آغا