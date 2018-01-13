المغرب يطبق نظاما مرنا لعملته

ذكرت الحكومة المغربية أمس الجمعة أنها ستبدأ تطبيق نظام مرن لسعر صرف الدرهم مطلع الأسبوع القادم.

وقالت الحكومة إن المغرب سيبدأ نظاما مرنا لسعر صرف الدرهم يوم الاثنين سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة بين +2.5% و-2.5%، عوضا عن النسبة الحالية وهي بين +0.3% و-0.3%.

وأفاد بيان للحكومة بأن "ذلك يستهدف تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وتحسين مستوى نموه كما سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية، التي عرفها الاقتصاد المغربي طيلة السنوات الأخيرة وخاصة على مستوى التنويع والانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي".

إقرأ المزيد

وأضاف البيان "في إطار هذا النظام الجديد سيواصل بنك المغرب التدخل لضمان سيولة سوق الصرف".

ويعمل المغرب مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لتحرير عملته. وتلك الخطوة كانت متوقعة العام الماضي، لكنها تأجلت لحين إجراء المزيد من الدراسات.

والدرهم المغربي مرتبط إلى حد كبير باليورو، لكن في خطوة نحو قدر أكبر من المرونة خفض البنك المركزي الوزن النسبي لليورو في سعر الصرف إلى 60% من 80%، ورفع الوزن النسبي للدولار الأمريكي إلى 40% من 20%.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي