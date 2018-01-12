قفزة في حجم التجارة بين روسيا والصين

ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين خلال العام 2017 بنسبة 20.8% مقارنة بالعام 2016 إلى 84 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الجمارك الصينية أن صادرات روسيا إلى الصين زادت بنسبة 27.7% إلى 41.2 مليار دولار، فيما، صعدت واردات روسيا من الصين بنسبة 14.8% إلى 42.9 مليار دولار.

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وللمقارنة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين العام 2016 نحو 69.525 مليار دولار، وبزيادة عن العام 2015 بنسبة 2.2%، وشكلت صادرات الصين إلى روسيا قرابة 37.297 مليار دولار، مقابل مستوردات بقيمة 32.228 مليار دولار.

يشار هنا إلى أن الصين تعد الشريك التجاري الأول بالنسبة لروسيا، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا بتبادل تجاري بلغ في 2016 نحو 41 مليار دولار.

المصدر: "فيستي"

فريد غايرلي