سهم "لوك أويل" يسجل مستويات تاريخية

اعتمد مجلس إدارة شركة "لوك أويل"، كبرى شركات النفط الخاصة في روسيا، اليوم الجمعة استراتجية الشركة للعام الجاري، والتي استندت لسعر برميل النفط عند 50 دولارا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "لوك أويل"، وحيد أليكبيروف، إن الشركة تعتزم تفعيل برنامج إعادة شراء (Buy Back) أسهم الخزينة حتى 10% من رأس المال، مشيرا إلى أن الشركة ستنفق على إعادة الشراء 2 – 3 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.

وإعادة شراء الأسهم هي عملية شراء الشركة لأسهمها المدرجة من البورصة عندما تكون الأسهم مقيّمة أقل من قيمتها، عندها تسمى الأسهم بـ "أسهم الخزينة"، وقد تحتفظ بها الشركة لتعيد بيعها أو تشطبها لتخفيض رأس المال لترفع قيمة الأسهم الباقية.

كما تخطط الشركة في 2018 لزيادة إنتاجها من الخام إلى 85.9 مليون طن، ومع مراعاة اتفاق فيينا لخفض الإنتاج العالمي. كما تعتزم الشركة استثمار 550 مليار روبل (حوالي 9.56 مليار دولار)، ما يقارب 80% من هذا المبلغ ستستثمر في مشاريع على الأراضي الروسية.

وأضاف أنه على روسيا أن تبدأ في الخروج من الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط إذا ظلت أسعار الخام عند 70 دولارا للبرميل لأكثر من ستة أشهر.

وبعد الإعلان عن خطط الشركة للعام 2018، قفز سعر سهم الشركة بنسبة 5.68%، مسجلا مستويات قياسية غير مسبوقة. وفيما يلي، رسم بياني يظهر تطور سهم شركة "لوك أويل" في نحو 5 سنوات.

Bloomberg

(الدولار = 57.5 روبل بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني)

المصدر: "فيستي"

فريد غايرلي