الكويت تعتمد خطة تطوير "الغاز الحر"

كشف مصدر نفطي عن أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية اعتمد خطة تطوير الغاز الحر، وذلك مع المشاريع المطلوبة لتحقيق الهدف الاستراتيجي لشركة نفط الكويت ببلوغ أهدافها من إنتاج الغاز.

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وذكر المصدر لصحيفة "الأنباء الكويتية" أن "البترول" دعت شركة نفط الكويت الى اجتماع قادم وإعداد الميزانية التقديرية المطلوبة لتنفيذ المشروع.

وأشار المصدر إلى أن إنتاج الكويت من الغاز الحر يتوقع أن يصل إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول الربع الأول من السنة المالية المقبلة 2018/2019.

المصدر: "الأنباء الكويتية"

فريد غايرلي