أمير سعودي يفتتح مشروعا سياحيا
افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس الخميس، مشروع "أرض الحضارات" في جبل القارة، الذي يعد أحد أبرز المعالم الطبيعية، في محافظة الأحساء السعودية.
وتشمل مراحل المشروع السياحي، تطوير معلم جبل القارة السياحي، الذي يضم المسار السياحي، والمسار الترفيهي، إلى جانب قاعة المعلومات.
ويعد "أرض الحضارات" مشروعا ثقافيا، تعليميا، سياحيا، وتفاعليا، يبرز الجانب الحضاري والثقافي، ويشمل النواحي الطبيعية والترفيهية والثقافية والفنون والمنتجات، حيث يعد جبل القارة مزارا سياحيا بارزا في الأحساء.
لحظة وصول صاحب السمو الملكي #أمير_المنطقة_الشرقية لمشروع #أرض_الحضارات ب #جبل_القارة في محافظة #الأحساء وفي استقباله رئيس مجلس إدارة #شركة_الأحساء_للسياحة ورئيس #غرفة_الأحساء ولفيف من أعضاء مجلسي إدارة #شركة_الأحساء_للسياحة و #غرفة_الأحساء#اليوم#الخميسpic.twitter.com/hTEcV4ng41— أرض الحضارات (@Landofcivi) 11 janvier 2018
وتسعى الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة لإيجاد موارد جديدة للإيرادات بهدف تنويع الاقتصاد.
وتهدف الإصلاحات الاقتصادية إلى زيادة الإنفاق السياحي في البلاد من المواطنين والأجانب إلى 46.6 مليار دولار بحلول عام 2020 من 27.9 مليار في عام 2015.
المصدر: واس + رويترز
رُبى آغا