أمير سعودي يفتتح مشروعا سياحيا

افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس الخميس، مشروع "أرض الحضارات" في جبل القارة، الذي يعد أحد أبرز المعالم الطبيعية، في محافظة الأحساء السعودية.

وتشمل مراحل المشروع السياحي، تطوير معلم جبل القارة السياحي، الذي يضم المسار السياحي، والمسار الترفيهي، إلى جانب قاعة المعلومات.

ويعد "أرض الحضارات" مشروعا ثقافيا، تعليميا، سياحيا، وتفاعليا، يبرز الجانب الحضاري والثقافي، ويشمل النواحي الطبيعية والترفيهية والثقافية والفنون والمنتجات، حيث يعد جبل القارة مزارا سياحيا بارزا في الأحساء.

وتسعى الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة لإيجاد موارد جديدة للإيرادات بهدف تنويع الاقتصاد.

وتهدف الإصلاحات الاقتصادية إلى زيادة الإنفاق السياحي في البلاد من المواطنين والأجانب إلى 46.6 مليار دولار بحلول عام 2020 من 27.9 مليار في عام 2015.

المصدر: واس + رويترز

رُبى آغا