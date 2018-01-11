"حساب الفكة".. مبادرة مصرية جديدة لدعم المشاريع التنموية

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس أنه فتح حسابا مصرفيا لتحصيل "كسور الشيكات"، حيث ستوجه مدخراته لتمويل بعض المشروعات التنموية والخيرية في البلاد.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أوعز في سبتمبر/أيلول 2016 لمسؤولي البنوك لإيجاد آلية للاستفادة من كسور الشيكات، لضخها في مشروعات تخدم البلاد.

وقال المركزي المصري في بيان نشره اليوم: "إنه سيجري خصم كسور الشيكات والحوالات المصرفية، بعد الحصول على موافقة كتابية من العملاء".

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وأوضح أن القرار يتضمن تحصيل كسور الجنيه للشيكات والحوالات المصرفية، التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأقل، وكسور العشرة جنيهات للشيكات والحوالات المصرفية التي تتجاوز المليون جنيه، مع إعفاء الشيكات والحوالات حتى 100 جنيه، وشيكات معاشات التقاعد.

وفي إطار القرار الجديد طالب المركزي المصري البنوك بفتح حساب جديد لديها لتجميع الحصيلة من الكسور، ليتم تحويل حصيلة الحساب فيما بعد إلى صندوق "تحيا مصر".

يدعم صندوق "تحيا مصر"، الذي يشرف عليه السيسي مباشرة، اقتصاد البلاد ويستهدف التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها مصر من خلال دعم مبادرات تحقيق العدالة الاجتماعية.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي